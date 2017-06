Wiener Life Ball 2017: Die Eröffnung in Bildern

Die besten Fotos vom Wiener Rathausplatz in der STANDARD-Ansichtssache

Wien – Zum 24. Mal ging am Samstag der Life Ball unter dem Motto "Recognize the Danger" inklusive aufwendiger Eröffnungsshow am Wiener Rathauslatz über die Bühne. Nach einjähriger Pause konzentrierte sich das Charity-Event heuer weniger auf prominente Gäste und mehr auf das eigentliche Thema, nämlich HIV und Aids auszurotten. (cmi, 11.6.2017)