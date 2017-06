Kurdisch-arabisches Bündnis SDF greift IS-Hochburg Raqqa an

Berichte über 13 getötete Zivilisten bei Luftangriffen der US-Armee – Syrische Armee soll Iraks Grenze erreicht haben

Raqqa (Rakka) – Einheiten des kurdisch-arabischen Bündnisses der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) sind am Samstag von Westen her in die Jihadisten-Hochburg Raqqa in Syrien vorgedrungen. Das gaben das SDF-Bündnis und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte übereinstimmend bekannt. Anfang der Woche waren die SDF-Einheiten erstmals von Osten her nach Raqqa vorgedrungen.

Raqqa wurde 2014 von Jihadisten des "Islamischen Staats" (IS) eingenommen und zur Hauptstadt ihres "Kalifats" erklärt. Durch US-Luftangriffe, mit denen die SDF-Offensive am Boden unterstützt werde, seien am Samstag 13 Zivilisten getötet worden, teilte die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle mit. Laut dem Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, erhöhte sich die Zahl der seit dem Beginn des SDF-Ansturms getöteten Zivilisten damit auf 57. Die Beobachtungsstelle gewinnt ihre Erkenntnisse über ein Netz von Informanten in Syrien. Von unabhängiger Seite lassen sich ihre Angaben nur schwer überprüfen.

Zu Hochzeiten der IS-Herrschaft lebten in Raqqa rund 300.000 Menschen, darunter 80.000 Vertriebene aus anderen Regionen Syriens. In den vergangenen Monaten verließen tausende von Zivilisten die Stadt, laut UNO-Angaben sollen sich derzeit noch rund 160.000 Menschen in Raqqa aufhalten.

Syrische Armee soll Iraks Grenze erreicht haben

Die syrische Armee und ihre Verbündeten haben nach Angaben von Aktivisten am Freitag erstmals wieder die irakische Grenze erreicht. Wie die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, könnte es in dem Gebiet zu Spannungen mit der US-geführten Militärkoalition kommen.

Dutzende von loyal zur syrischen Regierung stehende Kämpfer trafen den Angaben zufolge im Grenzgebiet ein – etwa 70 Kilometer nördlich der Ortschaft Al-Tanaf.

Die Militärkoalition bestätigte den Vormarsch nicht direkt. Sie teilte allgemein mit, die Präsenz der regierungstreuen syrischen Einheiten sei ein Grund zur Sorge, und die Militärkoalition werde Maßnahmen zu ihrem Schutz ergreifen.

Truppen der von den USA angeführten Militärkoalition nutzen einen Armeestützpunkt in Al-Tanaf (Al Tanf) für Angriffe auf mutmaßliche Stellungen der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS), aber auch zur Ausbildung syrischer Rebellenkämpfer. Der Stützpunkt war in den vergangenen Monaten mehrfach angegriffen worden, unter anderem von IS-Kämpfern. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Erkenntnisse über ein Netz von Informanten in Syrien. Von unabhängiger Seite lassen sich ihre Angaben nur schwer überprüfen.

