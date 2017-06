Verblüffende Ostapenko triumphiert in Paris

Ungesetzte 20-Jährige nach Dreisatz-Erfolg im Finale gegen Halp erste Siegerin aus Lettland – Rumänin verpasst Sprung an die Weltspitze

Paris – Die große Überraschung im Damen-Bewerb der French Open ist perfekt: Jelena Ostapenko, die Weltranglisten-47. aus Lettland, bezwang am Samstag zwei Tage nach ihrem 20. Geburtstag im Finale die favorisierte Simona Halep (Rumänien/Nr. 3) mit 4:6, 6:4, 6:3.

Nach 1:59 Stunden mit hochklassigem Tennis verwandelte Ostapenko auf dem Court Philippe Chatrier ihren ersten Matchball und nahm wenig später freudestrahlend den Coupe Suzanne Lenglen in Empfang. Im zweiten Satz hatte sie bereits mit 0:3 in Rückstand gelegen. Haleps vergab mit ihrer Niederlage die Chance, die Position der Nummer eins in der Weltrangliste zu übernehmen. Dort steht trotz ihres Ausscheidens in Runde eins weiterhin die Deutsche Angelique Kerber.

Ostapenko ist die im Ranking am schwächsten platzierteste Spielerin, die jemals den Titel von Roland Garros gewinnen konnte – und die erste ungesetzte der Profi-Ära. Die Wimbledon-Juniorensiegerin von 2014 kassierte für ihren ersten Turniersieg ein Preisgeld in Höhe von 2,1 Millionen Euro und wird im neuen Ranking auf Platz zwölf vorstoßen.

Ostapenko, die als erste Lettin überhaupt einen Major-Sieg feierte, begeisterte die Zuschauer erneut mit ihrem unbeirrt riskanten Spiel. Den ausgeglichenen ersten Satz gab sie jedoch nach 36 Minuten und ihrem 23. unerzwungenen Fehler ab.

Auch in der Folge blieb Halep ihrer defensiven Taktik treu, erlief viele Bälle und wartete geduldig auf die Fehler der Lettin. Doch die schaffte bei einem Zwischenstand von 0:3 im zweiten Satz ein Comeback. Ostapenko, die keinerlei Nervosität zeigte, wurde am Ende für ihr mutiges Spiel belohnt und holte sich den zweiten Durchgang mit 6:4. Die Vorentscheidung fiel, als die 20-Jährige mit einem Netzroller das Break zum 4:3 im Entscheidungssatz schaffte.

Halep muss dagegen ihre zweite Endspiel-Niederlage in Paris. Die 25-Jährige stand bereits 2014 im Endspiel, damals fand sie in Maria Scharapowa ihre Meisterin. (sid, red – 10.6. 2017)