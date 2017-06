"Traiskirchen. Das Musical" im Wiener Volkstheater

Die Initiative "Die Schweigende Mehrheit" präsentiert ein Stück über Solidarität – eine Nachtkritik

Wien – Im Juli 2015 gründete Regisseurin Tina Leisch die Künstlerinitiative "Die Schweigende Mehrheit", um gegen die damals menschenrechtswidrigen Zustände im Flüchtlingslager Traiskirchen zu protestieren. Im Monat darauf schon hat die Gruppe mit Geflüchteten (darunter ebenfalls Künstler und Künstlerinnen) gearbeitet und "Die Schutzbefohlenen performen Jelineks Schutzbefohlene" aufgeführt.

Knapp zwei Jahre später hatte nun am Freitag "Traiskirchen. Das Musical" im Volkstheater Uraufführung (in Kooperation auch mit den Wiener Festwochen). Das Stück transformiert die Missstände der Flüchtlingsaufnahme sowie die damals konkret gewordenen Konflikte zwischen Menschen und den sie umgebenden Systemen in eine Musicalerzählung. Viele der insgesamt 33 Darsteller waren in Traiskirchen.

Profitinteressen

Der Abend ist ein Echo auf erdrückende Erfahrungen im Lager selbst, aber auch eine Analyse von Differenzen und einigermaßen brutalen Interessensunterschieden, mit denen eine diverse Gesellschaft zu kämpfen hat. Leisch und Koregisseur Bernhard Dechant machen deutlich, dass es von Anfang an und zuallerst immer um Wirtschafts- und Profitinteressen geht, die Menschen ganz weit weg ausbaden müssen. Ein Leitsatz etwa lautet: "Vor lauter Feinden sehen wir den Feind nicht mehr."

Aus sehr schönen, mit Stäben und jede Menge Plastikmüll gebildeten Gruppenchoreografien (alle befinden sich durchgehend auf der Bühne) lösen sich immer wieder einzelne Figuren heraus, um in exemplarischen Begegnungen individuelle Motive und Handlungsweisen sichtbar und diskutierbar zu machen.

Das ist Stärke und Schwäche des Abends zugleich: Alle haben ihren Auftritt – vom militanten Muslim bis zum Identitären, von der "Refugee welcome"-Romantikerin bis zum syrischen Ex-Scharfschützen. Auch Gott kommt mit neuen Waffen vorbei. Das bildet einerseits die Komplexität einer sich verändernden Gesellschaft samt ihrer Divergenzen gut ab, mit seinem sanften "Gehör" für alle wird das Musical vor allem gegen Ende aber von einem Kalmierungseifer ein wenig eingebremst. Nach über drei Stunden inklusive Pause wurde kräftig und mit stehenden Ovationen applaudiert. (Margarete Affenzeller, 10. 6. 2017)