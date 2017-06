Grüne wählen Lunacek mit 87,9 Prozent als Wiener Spitzenkandidatin

Bei der Landesversammlung der Wiener Grünen wird am Samstag die Liste für die Nationalratswahl erstellt. Lunacek wird auf Platz eins kandidieren, Klubobmann Steinhauser bewirbt sich um Platz zwei. Maurer, Korun und Dziedzic kämpfen um Platz drei

Wien – Der Saal des Wiener Austria Centers ist in grünes und pinkes Licht getunkt. "Ich habe heute mehr die Rolle der Mistress of Ceremonies", eröffnete Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou ihre Rede auf der 77. Landesversammlung der Wiener Grünen. Am Samstag erstellen die Hauptstadtgrünen ihre Liste für die Nationalratswahl. Aktuell kommen fünf der insgesamt 24 grünen Mandatare im Parlament von der Wiener Liste.

"Der Oktober wird eine Richtungsentscheidung", erklärte Vassilakou vor der grünen Basis: "Schützen wir unseren Planeten oder zerstören wir die Umwelt, bestimmen Fakten oder Fake-News, gewinnen autoritäre Tendenzen oder die liberale Demokratie, wer oder was soll über die Zukunft unserer Kinder und Enkel entscheiden?"

SPÖ, ÖVP und FPÖ seien drei Parteien, "die nicht mehr auseinanderzuhalten sind". Ihnen sei "egal, wie regiert wird: Hauptsache sie regieren". Es sei an der Zeit, dass "die Hetzer auch bei uns verschwinden", so Vassilakou. Dazu brauche es "Mut, Optimismus, Zusammenhalt und Menschlichkeit". Außenminister und ÖVP-Chef Sebastian Kurz sei ein "kalter Opportunist", die SPÖ unter Bundeskanzler Christian Kern werde "sich nicht davor scheuen, Heinz-Christian Strache zum Vizekanzler zu machen", sagte Vassilakou.

Lunacek auf Platz eins

"Vieles was innen- und außenpolitisch in den vergangenen Wochen und Monaten passiert ist, war lange unvorstellbar: Brexit, Trump, oder dass im Burgenland die SPÖ mit der FPÖ koaliert", stimmte auch Ulrike Lunacek ihre Wahlkampfrede an. Bei einer Gegenkandidatur wurde Lunacek von den rund 515 Stimmberechtigten mit 445 Stimmen und 87,94 Prozent auf Listenplatz eins der Wiener Liste gewählt. "Dass ein sozialdemokratischer Bundeskanzler über eine Koalition mit der FPÖ laut nachdenkt, war bis vor Kurzem ebenfalls unvorstellbar."

Viele hätten Lunacek, die derzeit Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament und eine der 14 Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments ist, gefragt, weshalb sie "noch einmal ins kalte Wasser" springe. "Als Bürgerin dieses Landes und überzeugte Europäerin kann und will ich nicht zusehen, wie sich die SPÖ mit der FPÖ ins Bett legt." Lunacek wolle die FPÖ in der Regierung verhindern: "Wer zündelt muss damit rechnen, einen Flächenbrand auszulösen. Ich sage klar und deutlich: Mit mir sicher nicht. Ich will verhindern, dass die Angstmacher, die Zündler in der nächsten Regierung sitzen." Mit ihr als Spitzenkandidatin gebe es keine Koalition mit den Freiheitlichen und "kein blaues Programm egal von wem".

Die Grünen hätten gemeinsam viel geschafft, aber auch noch viel vor, sagte Lunacek: "Dass lesbische und schwule paare in Österreich heiraten können – Herr Kurz es ist 2017, schneiden sie die alten Zöpfe der ÖVP endlich ab. Dass Frauen für gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommen und dass dem Klimawandel endlich handfeste Maßnahmen entgegengesetzt werden."

Lunacek sei "eine große Europäerin", erklärte Vassilakou: "Ich sehe sie ganz oben. Als Ministerin, Vizekanzlerin, oder warum so bescheiden tun, warum nicht gleich Bundeskanzlerin? Präsidentin ist sie ja schon."

Spannung um Listenplatz drei

Für Platz zwei der Wiener Liste kandidiert der grüne Klubobmann Albert Steinhauser – er hat zwei Gegenkandidaten. Um den dritten Platz wettern drei Frauen: Die Wiener LGBTI-Sprecherin Ewa Dziedzic, die es satt habe, "auf der politischen Ersatzbank" zu sitzen, sowie die Nationalratsabgeordneten Menschenrechtssprecherin Alev Korun und Wissenschaftssprecherin Sigrid Maurer.



Feuer und Herz

Vassilakou bedankte sich bei ihrer Partei zudem für die "Unterstützung als auch für die Kritik, Direktheit und für euer Feuer und Herz", sagte Vassilakou, die in den vergangenen Monaten heftigen Gegenwind von der grünen Basis zu spüren bekam. Vassilakou brachte das Bauprojekt am Wiener Heumarkt inklusive 66-Meter-Luxuswohnturm trotz einer Mehrheit bei einer Urabstimmung der Wiener Grünen in den Gemeinderat.



Sichtlich gerührt richtete sich Wiens Vizebürgermeisterin auch an die ehemalige Bundessprecherin Eva Glawischnig: "Es waren erfolgreiche Jahre." Ohne Glawischnig hätte Österreich nicht den ersten grünen Bundespräsidenten in Europa. "Mein Applaus heute gilt dir, und ich weiß, ich bin damit nicht alleine", sagte Vassilakou und erhielt dafür Standing Ovations. (Oona Kroisleitner, 10.6.2017)