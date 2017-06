US-Soldaten unterstützen philippinische Armee im Kampf um Marawi

Mindestens 13 Soldaten bei Kämpfen mit Islamisten getötet

Manila – Die philippinische Armee wird beim Kampf gegen islamistische Aufständische in der umkämpften Großstadt Marawi jetzt auch von US-Soldaten unterstützt. Die USA hätten auf Bitten der philippinischen Regierung Spezialkräfte nach Marawi entsandt, um das philippinische Militär im Kampf gegen die Islamisten zu unterstützen, teilte die US-Botschaft in Manila am Samstag mit.

In der 200.000-Einwohner-Stadt Marawi auf der südlichen Insel Mindanao liefern sich Islamisten, die sich zur Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekennen, seit dem 23. Mai Feuergefechte mit philippinischen Regierungstruppen. Obwohl das Militär mit Bodentruppen und Luftangriffen gegen die Aufständischen vorgeht, kontrollieren diese immer noch zehn Prozent des Stadtgebiets.

Mindestens 13 Soldaten getötet

Am Freitag wurden bei heftigen Kämpfen mindestens 13 Soldaten getötet, wie ein Militärsprecher am Samstag mitteilte. Die Zahl der getöteten Regierungstruppen stieg damit auf 58. Seit Beginn der Kämpfe vor zweieinhalb Wochen wurden nach Militärangaben zudem mindestens 138 Islamisten und 20 Zivilisten getötet. Angesichts der Kämpfe in Marawi verhängte Präsident Rodrigo Duterte das Kriegsrecht über die gesamte Region Mindanao.

Auf den Philippinen kämpfen muslimische Aufständische seit vier Jahrzehnten gegen die Regierung des mehrheitlich katholischen Landes. Mehr als 120.000 Menschen wurden bei diesen Konflikten getötet. In der Region Mindanao, die aus der gleichnamigen großen Insel und weiteren kleineren Inseln besteht, verüben Mitglieder islamistischer Gruppen in ihrem Kampf für Unabhängigkeit oder Autonomie immer wieder Anschläge oder Überfälle. (APA, 10.6.2017)