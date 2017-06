Orthodoxes Kloster im Burgenland: Abstimmung am Sonntag

Das Ergebnis der von Gegnern des Standortes initiierten Volksabstimmung wird für 15:00 erwartet

St. Andrä am Zicksee – Am Sonntag findet in St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See) eine Volksabstimmung im Zusammenhang mit dem geplanten Bau eines griechisch-orthodoxen Klosters statt. Das Plebiszit wurde von Gegnern des Standortes initiiert und findet statt, obwohl die griechisch-orthodoxe Kirche inzwischen ihr Ansuchen zu dem Klosterbau zurückgezogen hat.

Die Abstimmung wird laut Bürgermeister Erich Goldenitsch (SPÖ) von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr durchgeführt. Ein Ergebnis wird für 15.00 Uhr erwartet. Er hoffe auf ein "stark positives Ergebnis", meinte Goldenitsch.

Die Bürger der Gemeinde sind aufgerufen, über die im Gemeinderat beschlossene Änderung des Flächenwidmungsplanes für St. Andrä abzustimmen. Diese umfasst auch die Umwidmung des Grundstücks, auf dem der Bau des Klosters geplant war. Die orthodoxe Kirche hatte Ende April ihr Ansuchen auf Umwidmung zurückgezogen. Die Abstimmung findet aus rechtlichen Gründen dennoch statt.

Laut ORF Burgenland verhandle die orthodoxe Kirche derzeit mit fünf anderen Gemeinden, welche am Bau des Klosters großes Interesse zeigen würden. (APA, 10.6.2017)