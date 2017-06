USA fordern Ende der Katar-Blockade

Rex Tillerson: "Wir erwarten, dass diese Staaten umgehend Schritte zur Deeskalation unternehmen und Gesten des guten Willens zeigen, um die Erschwernisse für alle Seiten zu beenden."

Washington – Die USA haben die Golfstaaten zur Aufhebung ihrer Blockade gegen Katar aufgerufen. Außenminister Rex Tillerson erklärte am Freitag, die Isolation des Emirats durch Saudi-Arabien und andere arabische Staaten habe negative humanitäre Folgen. Auch der US-geführte Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat werde beeinträchtigt. "Wir erwarten, dass diese Staaten umgehend Schritte zur Deeskalation unternehmen und Gesten des guten Willens zeigen, um die Erschwernisse für alle Seiten zu beenden", erklärte Tillerson vor Reportern.

Präsident Donald Trump hatte zunächst die Isolierung Katars begrüßt und als Ergebnis seiner eigenen Gespräche in der Region dargestellt. Später schlug er einen moderateren Ton an. Die USA unterhalten ihren größten Militärstützpunkt im Nahen Osten in Katar.

Auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel forderte am Freitag nach einem Treffen mit seinem katarischen Kollegen Mohammed al-Thani, im Dialog müsse alles für eine Aufhebung der See- und Luftblockade und eine Lösung der Probleme getan werden. (Reuters, 9.6.2017)