Wawrinka erster Finalist

Schweizer biegt Murray nach fünf Sätzen und greift nach zweitem Triumph in Roland Garros

Paris – Stan Wawrinka heißt der erste Finalist der French Open 2017. Quasi im Vorspiel zum Heuler zwischen Dominic Thiem und Rafael Nadal setzte sich der 32-jährige Schweizer gegen die britische Nummer eins Andy Murray (30) in fünf Sätzen und nach 4:34 Stunden mit 6:7, 6:3, 5:7, 7:6, 6:1 durch.

Dabei sah der Sieger von 2015 schon wie der Verlierer aus, Wawrinka rettete sich allerdings ins Tie Break des vierten Satzes und entnervte Murray, der den fünften Durchgang praktisch herschenkte. Die Nummer drei der Welt und in Roland Garros spielt am Sonntag (ab 15 Uhr) um ihren vierten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Nur in Wimbledon hat Wawrinka, der nun bei einem Gesamtpreisgeld von mehr als 30 Millionen Dollar hält, noch nie gewonnen. (red, 9.6. 2017)