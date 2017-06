Nadal stoppt Thiem im Paris-Halbfinale

Österreicher bei 3:6,4:6.06-Niederlage gegen neunfachen Champion ohne Chance – Wawrinka nach Fünf-Satz-Marathon gegen Murray zweiter Finalist

Paris – Der Siegeslauf von Dominic Thiem in Paris ist zu Ende. Der neunfache French-Open-Sieger und Topfavorit Rafael Nadal aus Spanien stoppte am Freitag den als Nummer 6 gesetzten Niederösterreicher und gewann ganz glatt mit 6:3,6:4,6:0. Thomas Muster, der das Turnier 1995 gewonnen hatte, bleibt damit der einzige Österreicher in einem Major-Einzel-Endspiel.

Thiem darf aber nach seinem zweiten Halbfinale in Roland Garros hintereinander dennoch zufrieden bilanzieren. Er stockte sein Karriere-Preisgeld mit 530.000 Euro auf umgerechnet gesamt 7,645 Millionen Dollar auf. Zudem wandern 720 ATP-Punkte auf sein Konto. Der achtfache Turniersieger wird am Montag aber wegen des Wegfalls des Stuttgart-Titels in der Weltrangliste trotzdem einen Platz verlieren und Achter sein. Für ihn beginnt nun in Halle die kurze Rasen-Saison.

Murray ließ Wawrinka von der Schaufel

Nadals Gegner im Endspiel am Sonntag (15 Uhr) heißt Stan Wawrinka. Quasi im Vorspiel zum Heuler zwischen Thiem und Nadal setzte sich der 32-jährige Schweizer gegen die britische Nummer eins Andy Murray (30) in fünf Sätzen und nach 4:34 Stunden mit 6:7, 6:3, 5:7, 7:6, 6:1 durch.

Dabei sah der Sieger von 2015 schon wie der Verlierer aus, Wawrinka rettete sich allerdings ins Tie Break des vierten Satzes und entnervte Murray, der den fünften Durchgang praktisch herschenkte. Die Nummer drei der Welt und in Roland Garros spielt nun um ihren vierten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Nur in Wimbledon hat Wawrinka, der nun bei einem Gesamtpreisgeld von mehr als 30 Millionen Dollar hält, noch nie gewonnen. (red, APA – 9.6. 2017)