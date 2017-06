Norweger war zuletzt an die New York Red Bulls verliehen

Salzburg – Fredrik Gulbrandsen kehrt mit Beginn der Saison 2017/18 wieder in die Fußball-Bundesliga zu Meister Salzburg zurück. Die Leihe des 24-jährigen Stürmers aus Norwegen an die New York Red Bulls wurde nach vier Monaten vorzeitig beendet. Sein Kontrakt in Salzburg läuft noch bis Sommer 2019. (APA; 9.6.2017)