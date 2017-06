Kein "iPhone-Klon": OnePlus zeigt OnePlus 5 nach Leaks selbst

Hersteller OnePlus veröffentlicht nach unvorteilhaften Bildern nun eigene Fotos des neuen Flaggschiffs

Als vor wenigen Stunden erste Fotos des von OnePlus als "Flaggschiff-Killer" bezeichneten OnePlus5 im Netz auftauchten, fühlten sich einige Nutzer – vorsichtig formuliert – ein bisschen an das iPhone 7 Plus erinnert. Teilweise war sogar von einem "iPhone-Klon" die Rede. Das dürfte OnePlus so gestört haben, dass das Unternehmen nun mit einem offiziellen Foto auf die ohne Autorisierung ins Netz gelangten Bilder reagiert hat.

Darauf ist die Rückseite des OnePlus 5 von schräg oben zu sehen. Tatsächlich orientiert sich das Gerät hier etwas weniger am iPhone 7 Plus als vermutet. Bestätigt wird, dass eine Doppelkamera am linken oberen Rand platziert ist. Abgesehen von der ästhetischen "Identitätskrise", wie Engadget es formuliert, dürfte das OnePlus 5 eine beachtliche Perfomance aufweisen. Laut neuen Leaks soll es über 8 GB Ram verfügen, bestätigt wurde schon ein Qualcomm Snapdragon 835. Erscheinen wird das Gerät am 20. Juni. (red, 9.6.2017)