"Dringliche" an Kern

Wien – Die Sondersitzung des Nationalrats in Sachen Bildung wird am 19. Juni, also Montag übernächster Woche stattfinden. Das teilte die Parlamentskorrespondenz mit. Veranlasst wurde die außerordentliche Sitzung von den Neos, die eine "Dringliche Anfrage" oder einen "Dringlichen Antrag" an Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) stellen wollen. Eröffnet wird die Sitzung um 9.00 Uhr, die Debatte beginnt um 12.00 Uhr. (APA, 9.6.2017)