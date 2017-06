Eröffnung des Filmfestivals Identities

Am Donnerstag wurde im ausverkauften Gartenbaukino das Queer-Film-Festival Identities eröffnet, das heuer sein 25-Jahr-Jubiläum feiert. Als Eröffnungsfilm gezeigt wurde die israelisch-französische Produktion "Bar bahar" ("In Between") in Anwesenheit einer der drei Protagonistinnen, Sana Jammalieb.

Identities läuft bis 18. Juni.