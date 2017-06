Life Ball: Erste prominente Gäste in Wien gelandet

Gery Keszler: "Meine Aufgabe ist es, den Life Ball heuer zum Star zu machen" – Naomi Campbell kommt erst am Samstag

Wien – In bester Stimmung sind Freitagvormittag die ersten prominenten Gäste des Life Ball am Flughafen Wien-Schwechat angekommen. Der Flieger mit Sängerinnen Dionne Warwick, Cheyenne Elliott, dem Model Pat Cleveland und Transsexuellen-Ikone Amanda Lepore an Bord kam um 9.30 Uhr aus New York an. Organisator Gery Keszler nahm sein glitzerndes Partyvolk wie immer persönlich in Empfang.

"Die letzten Tage sind natürlich anstrengend, das wird sich nie ändern, aber natürlich freu ich mich", sagte Keszler. Bei der Organisation habe es bedeutende Änderungen gegeben. "Wir sehen unsere Verantwortung darin, Bewusstsein zu schaffen. Aids kann nach wie vor eine tödliche, bedrohliche Krankheit sein. Wir haben ein wunderschönes Programm. Der Life Ball wird morgen prunken, ohne zu prahlen, sagen wir mal so." Seine Aufgabe sei es, den Life Ball heuer zum Star zu machen, und vor allem seine Inhalte.

"Know your Status"

Supermodel Naomi Campbell war vorerst nicht unter den Gästen. Sie hatte kurzfristig zu arbeiten und wird erst am Samstag in Wien ankommen, kündigte Keszler an. Obwohl in diesem Jahr der Fokus des Life Ball auf der Kampagne "Know your Status" und weniger auf den anwesenden Stars und Sternchen liegen soll, werden zahlreiche Prominente erwartet.

Unter dem Motto "Recognize the Danger" hatte Keszler als Rahmen der Charity-Veranstaltung am Samstag eine opulente "Zeitreise" nach Vorbild des Musicals "Cabaret" angekündigt. Durch die Show führen ORF-Moderatorin Verena Scheitz und Song-Contest-Gewinnerin Conchita Wurst. (APA, 9.6.2017)