United Internet erhält Kartellfreigabe für Übernahme von Drillisch

Der deutsche Internet- und Telekommunikationskonzern United Internet hat für die Übernahme des Mobilfunk-Konkurrenten Drillisch die Freigabe des deutschen Kartellamts erhalten. Die Wettbewerbsbehörde hat die Gesamttransaktion ohne Auflagen freigegeben, teilte United Internet am Freitag in Montabaur mit. Nun stehe lediglich die Zustimmung der Drillisch-Aktionäre für einen Teil des Geschäfts aus.

"Der Mobilfunkmarkt wird von den drei großen Netzbetreibern Telekom, Vodafone und Telefonica bestimmt. Drillisch kann sich hier gemeinsam mit United Internet zu einem belebenden Element entwickeln", begründete Kartellamtspräsident Andreas Mundt am Freitag die Entscheidung der Behörde. Der Zusammenschluss begegne vor diesem Hintergrund keinen wettbewerblichen Bedenken.

Zustimmung der Aktionäre nötig

Die Drillisch-Aktionäre müssen in einer außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juli noch zustimmen, dass Drillisch gegen die Ausgabe neuer Aktien die United-Internet-Telekomtochter 1&1 Telecommunication erwirbt. Insgesamt soll die Beteiligung von United Internet an Drillisch durch die Mitte Mai angekündigte Übernahme von zuvor gut 20 Prozent auf 72,7 Prozent steigern. United-Internet-Chef Ralph Dommermuth will mit dem Zusammengehen eine starke vierte Kraft auf dem deutschen Telekommunikationsmarktschmieden.

United Internet will Drillisch für 2,5 Mrd. Euro übernehmen. Die Aktionäre haben noch bis zum 23. Juni Zeit, das Offert über 50 Euro je Aktie anzunehmen. Aktuell liegt der Drillisch-Kurs allerdings rund drei Euro über dem Angebot. (APA, 9.6.2017)