Gesundheit aus dem Labor: Was können Sie sich vorstellen?

Verraten Sie uns in der Umfrage, wie Sie drei Teilaspekte der Gesundheit aus dem Labor beurteilen. Haben Sie ethische Bedenken beim Fleischkonsum, und könnte künstliches Fleisch Ihnen hierbei den Genuss erleichtern? Oder wäre Ihnen das gleichgültig und hätte keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung? Sind Ihnen gentechnisch veränderte Nahrungsmittel suspekt, oder glauben Sie, dass allfällige Änderungen für den Endkonsumenten keine Folgen hätten? Falls Sie zu den Themenbereichen noch weitere Kritikpunkte haben, äußern Sie diese doch im Forum. Falls Ihr Beitrag relevant ist, wird Ihr Kommentar vielleicht aufgegriffen und am Podium von den Experten der Universität Wien diskutiert.

Der Mikrobiologe Michael Wagner diskutierte in Videobeiträgen mit der Community über die gezielte Manipulation von Bakterien und die Veränderung des Mikrobioms – die Gesamtheit der Bakterien im menschlichen Körper. Die Ernährungswissenschafter Jürgen König und Veronika Somoza haben die heiß diskutierte Frage gestellt, ob es ein Menschenrecht auf Fleisch gibt , und dabei auch ethische Aspekte einer ausreichenden Versorgung mit Nährstoffen für die gesamte Menschheit angeführt. Der "Drug Designer" Thierry Langer diskutierte mit den Usern über das Spannungsfeld zwischen unversitärer Forschung und der Pharma-Industrie und hat in seinem Beitrag aufgezeigt, dass es hier oft um Milliardenbeträge geht. Zum Abschluss der Semesterfrage werden Forscher und Forscherinnen im Rahmen einer Podiumsdiskussion unter dem Titel "Geheimnis Gesundheit: Zwischen Präzisionsmedizin und Prater" miteinander debattieren und auch mit Beiträgen aus der Community konfrontiert werden.

Der übermäßige Einsatz von Antibiotika beim Menschen und auch in der Tierzucht ist ein heikles Thema, das "postantibiotische Zeitalter" blüht, wenn hier nicht verantwortungsvoller agiert wird. Die Idee von Fleisch aus dem Labor und die Frage, ob die Menschen sich in Hinkunft noch alle Medikamente leisten werden können, haben verschiedene Experten der Universität Wien im Rahmen der Semesterfrage versucht zu klären.

Zum Thema

Podiumsdiskussion Geheimnis Gesundheit: Zwischen Präzisionsmedizin und Prater

Am Dienstag, dem 13. Juni diskutiert ab 18 Uhr der stellvertretende STANDARD-Chefredakteur Rainer Schüller nach einem Impulsreferat von Mediziner und Mathematiker Andreas Barner mit Judith Rollinger, Pharmakognostin an der Universität Wien, Michael Wagner, Mikrobiologe an der Universität Wien, und Barbara Prainsack, Bioethik-Expertin am King's College London.

Hinweis: Die "Semesterfrage" ist eine entgeltliche Einschaltung in Form einer Kooperation mit der Universität Wien. Die inhaltliche Verantwortung liegt beim STANDARD.