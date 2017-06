Kataloniens Regierung kündigt Referendum über Unabhängigkeit an

Spaniens Regierung sieht Vorgehen als illegal und verfassungswidrig an

Madrid/Barcelona – Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont heizt die Unabhängigkeitsdebatte in der nordostspanischen Provinz wieder an. Er kündigte am Freitag in Barcelona an, am 1. Oktober eine Volksabstimmung über die Loslösung von Spanien abhalten zu wollen. Die spanische Zentralregierung bezeichnet dieses Vorgehen als illegal.

Laut Medienberichten will Puigdemont den Katalanen im Herbst folgende Frage stellen: "Möchten Sie, dass Katalonien ein unabhängiger Staat in Form einer Republik ist?" Erst kürzlich hatte das spanische Verfassungsgericht ein Unabhängigkeitsreferendum in der autonomen Region neuerlich untersagt. Der Regierungschef betont aber weiter, Katalonien werde sich auch von einem Nein Madrids nicht stoppen lassen.

Erste Abstimmung 2014

Die Katalanen sind allerdings in Bezug auf eine Unabhängigkeit gespalten, eine Mehrheit wünscht sich jedoch ein Referendum – als Zeichen, dass sie die Möglichkeit haben, selbst über ihre Zukunft zu entscheiden.

Der frühere katalanische Präsident Artur Mas hatte trotz eines vom spanischen Verfassungsgericht verhängten Verbots am 9. November 2014 einen symbolischen Volksentscheid über die Abspaltung der Region durchführen lassen. Damals nahmen etwa 2,3 der 6,3 Millionen Stimmberechtigten teil, mehr als 80 Prozent stimmten für die Unabhängigkeit. Mas war von 2010 bis 2016 Regionalpräsident Kataloniens. (APA, 9.6.2017)