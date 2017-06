Klaus Schmidt neuer Trainer von Altach

49-jähriger Steirer trainierte bisher Zweitligist Blau-Weiß Linz

Altach/Linz – Fußball-Bundesligist SCR Altach geht mit Klaus Schmidt als neuem Trainer in die kommende Saison. Das bestätigte am Freitagvormittag der bisherige Club des 49-jährigen Steirers, Zweitligist Blau-Weiß Linz. Für 11 Uhr war in Altach eine Pressekonferenz anberaumt. Schmidt tritt die Nachfolge des glücklosen Martin Scherb an, der eine Runde vor Saisonende Ende Mai beurlaubt worden war.

Schmidt trainierte in der Vergangenheit u.a. Wacker Innsbruck, Austria Salzburg und Kapfenberg, abgesehen von einem Vier-Spiele-Intermezzo als Interimscoach bei Austria Kärnten in der Saison 2007/08 ist es für ihn das erste Engagement im heimischen Oberhaus. (APA; 9.6.2017)