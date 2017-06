LGBT-Quiz: Testen Sie Ihr Wissen zum "Pride Month"

Was wissen Sie über die Regenbogenfahne, Gesetze zur Homosexualität und die Welt der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen?

Juni ist "Pride Month" und zelebriert die Diversität und den Kampf für die Gleichstellung und Anerkennung der LGBT-Community mit zahlreichen Paraden, Partys und Programmen in vielen Ländern. Das Akronym LGBT fasst alle nichtheterosexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten unter einem Schirmbegriff zusammen: L steht für Lesbian, G für Gay, B für Bisexual und T für Transgender.

Doch trotz der Feierlichkeiten rund um den Stolz auf die eigene sexuelle Orientierung macht der Pride Month auch auf die Schwierigkeiten aufmerksam, denen Personen aus der LGBT-Community tagtäglich entgegentreten müssen. Obwohl die Gleichstellung in den letzten Jahren weit fortgeschritten ist, gibt es zahlreiche Länder, in denen Homosexualität unter Strafe steht oder sogar mit dem Tode bestraft wird. In Österreich gibt es noch immer keine gleichberechtigte Ehe für alle, und Menschen, die nicht der gesellschaftlich erwünschten, heterosexuellen Norm entsprechen, werden stigmatisiert.

Was wissen Sie zum Thema LGBT abseits von Madonna, Glitzer und anderen Klischees? Machen Sie unser Quiz, und let's celebrate pride! (rec, 14.6.2017)