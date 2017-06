Glückwünsche vom Peiniger: Entertainer Herbert Feuerstein wird 80

Gebürtiger Österreicher machte sich als Redakteur, Schauspieler und Comedy-Autor einen Namen – Lange an der Seite von Harald Schmidt – Geburtstag am 15. Juni

Köln – Herbert Feuerstein gibt keine Interviews zu seinem 80. Geburtstag am Donnerstag. Er habe sich weitgehend ins Privatleben zurückgezogen, so seine Sprecherin. Dafür will aber sein langjähriger Sketchpartner Harald Schmidt etwas sagen. Was fällt ihm als erstes ein, wenn er an Feuerstein denkt? "Frauen." Immerhin ist er in dritter Ehe verheiratet, und seine derzeitige Frau ist 35 Jahre jünger als er.

Die Gegensätzlichkeit des "Schmidteinander"-Duos war wohl das wesentliche Erfolgsrezept der Sendung. Schmidt ist 29 Zentimeter größer als Feuerstein. Und auch von der Persönlichkeit her könnten sie kaum unterschiedlicher sein: Hier der für seine Schlagfertigkeit und Bosheit gleichermaßen bekannte Zyniker Schmidt, dort der verschmitzte Feuerstein, der sich stets in Bescheidenheit übt und versichert, er sei selbst kein Fan von sich selbst: "Ich kann mich nicht sonderlich leiden."

Dementsprechend war es auch eher Schmidt, der in der anarchischen WDR-Serie von 1990 bis 1994 die Pointen bekam und die Lacher einsammelte. Feuerstein, der am 15. Juni 1937 in Zell am See geboren wurde, kassierte die Schläge. Hat er mit dieser Aufteilung wirklich nie Probleme gehabt? "Ich glaube, er hat es überwiegend genossen", meint Schmidt.

Das könnte sogar stimmen, denn das Fanpost-Aufkommen bewies, dass sich die Zuschauer mit dem Underdog Feuerstein identifizierten. Außerdem, so berichtete er selbst einmal in einem dpa-Interview, profitierte er von Schmidts Trägheit: "Schmidt wurde relativ schnell faul und ließ mich alles schreiben, dadurch konnte ich die Inhalte an mich ziehen."

Auch wenn er heute vor allem noch auf "Schmidteinander" angesprochen wird, Feuerstein hat noch vieles andere gemacht. Der Liebe wegen verschlug es den Österreicher mit abgebrochenem Musikstudium einst nach New York, wo er als Korrespondent arbeitete. Zurück in der Alten Welt, wurde er 1973 Chefredakteur der deutschen Ausgabe der Satire-Zeitschrift "MAD" und steigerte die Auflage von 10.000 auf 400.000. Er gilt als Erfinder wegweisender Comic-Vokabeln wie "Hechel", "Ächz" und "Würg". So wirkte Feuerstein lange still im Verborgenen.

Nebenbei begann er fürs Fernsehen zu schreiben und bekam 1986 seine erste WDR-Show "Wild am Sonntag", die allerdings noch kein Erfolg war. Danach saß er im Rateteam der von Harald Schmidt moderierten Spielshow "Pssst...", und dann kam der große Durchbruch mit "Schmidteinander". 1994 erhielt Feuerstein einen Bambi für seine "anarchistische Originalität" und den "hemmungslosen Mut zum Chaos". Kurz danach wurde die Sendung eingestellt – Schmidt hatte laut Feuerstein die Lust daran verloren. Zudem konnte er dem Lockruf des Sat.1-Geldes nicht länger widerstehen.

Dem nunmehr prominenten Feuerstein boten sich viele Möglichkeiten zum Weitermachen, und er nutzte sie weidlich. Er trat in Operetten und Theaterstücken auf, wurde Ratefuchs in der Wiederauflage von "Was bin ich?" und Reporter für die ARD-Reihe "Feuersteins Reisen". Außerdem schrieb er Bücher.

Was wünscht ihm Harald Schmidt zum 80. Geburtstag? "Ewiges Leben", lautet die Antwort des praktizierenden Katholiken, wohl wissend, dass Feuerstein überzeugter Atheist ist. Schmidts Begründung: "Strafe muss sein." Feuerstein selbst hat übrigens schon bestimmt, was dereinst auf seinem Grabstein stehen soll: "Er konnte ständige Nähe nicht ertragen." (APA, 9.6.2017)