Pittsburgh-Sieg in fünftem Stanley-Cup-Finalspiel

Klarerer 6:0-Erfol gegen die Nashville Predators

Pittsburgh (Pennsylvania) – Die Pittsburgh Penguins haben das fünfte Stanley-Cup-Finalspiel in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gewonnen. Der Titelverteidiger siegte am Donnerstag (Ortszeit) mit 6:0 gegen die Nashville Predators (3:0, 3:0, 0:0).

Die Penguins können am Freitag (Ortszeit) mit einem weiteren Sieg im sechsten Spiel in Nashville einen großen Schritt in Richtung fünfter Meisterschaft in der besten Liga der Welt machen. (APA; 9.6.2017)