Die britischen Wahlergebnisse in vier Grafiken

Theresa May verfehlt mit 316 Sitzen eine klare Mehrheit. Die Labour-Partei um Jeremy Corbyn legt stark zu. Verluste für SNP und UKIP

Bei der britischen Unterhauswahl haben die Konservativen um Regierungschefin Theresa May ihre absolute Mehrheit verloren. Nach der der Auszählung von 647 von 650 Wahlkreisen halten die Tories bei 316 Sitzen. Die Labour-Partei kommt auf 261 Sitze.

Damit verliert Theresa May, die mit dem Ausrufen vorzeitiger Wahlen auf ein stärkeres Mandat für die Brexit-Verhandlungen gehofft hatte, 12 Sitze im Unterhaus. Die Labour Partei hat in Wahlkreisen, in denen ein knappes Ergebnis absehbar war, wahlgekämpft und besonders dort Sitze gewonnen. Im Vergleich zur Wahl 2015 steigern sie ihre Anzahl von 232 auf 261 Sitze.

Ihren Stimmenanteil haben beide Großparteien ausgebaut. Die Konservativen kommen auf 42,4 Prozent der Stimmen, die Labour-Partei erhält 40,1 Prozent.

Das deutlichste Wählerminus verzeichnet UKIP. Nach dem erfolgreichen Brexit-Referendum hat die Partei 10,8 Prozent ihrer Wählerschaft verloren. Sie hat sich bei dieser Wahl gemäß Umfragen vor allem für die Tories entschieden.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

(gart, 9.6.2017)