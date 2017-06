Yahoo-Aktionäre winken Verkauf des Kerngeschäfts an Verizon durch

US-Mobilfunker will Kombination von Internetdiensten mit seiner Tochter AOL

Die Yahoo-Aktionäre haben am Donnerstag grünes Licht für den Verkauf des Kerngeschäfts an den größten US-Mobilfunkkonzern Verizon für 4,48 Mrd. Dollar (3,99 Mrd. Euro) gegeben. Der Zusammenschluss soll am 13. Juni abgeschlossen werden.

Verizon will Yahoos E-Mail-, Such- und Messengerdienste und den Bereich Online-Werbung mit seiner Tochter AOL kombinieren. Der Konzern setzt darauf, mit mobilen Videos und Werbung neue Einnahmen außerhalb des als gesättigt geltenden Mobilfunkmarktes zu erlösen. Einem Insider zufolge plant Verizon den Abbau von etwa 2.000 Stellen bei Yahoo und AOL. Das entspreche etwa 15 Prozent der Stellen in diesen Bereichen.

Einigung vergangenes Jahr

Die beiden Unternehmen haben sich bereits im Juli 2016 auf den Verkauf des Kerngeschäfts geeinigt. Doch die massiven Hackerangriffe hatten zu Verzögerungen geführt, zudem bekommt Verizon das Yahoo-Kerngeschäft zu einem niedrigeren Preis. Bei zwei Hackerangriffen waren 2013 und 2014 Daten von mehr als einer Milliarde Yahoo-Nutzern gestohlen worden. Der einstige Internetpionier verlor in den vergangenen Jahren zunehmend an Boden im Kampf mit den schnell wachsenden Online-Giganten Google und Facebook. (APA, 9.6.2017)