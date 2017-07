Acht spannende Games für Nichtspieler

Sie haben mit Videospielen nichts am Hut? Vielleicht können diese Werke Sie begeistern

Auch wenn immer wieder behauptet wird, dass Spiele "in der Mitte der Gesellschaft angekommen" seien, sieht man sich als Freund elektronischer Unterhaltung immer noch oft Skepsis und Ablehnung gegenüber – meist vonseiten jener Zeitgenossen, die noch nie im Leben ein Spiel auch nur angefasst haben. Beziehungsweise: noch kein gutes. Dank Smartphone und Tablet kommen täglich neue Menschen in den Appstores mit Spielen in Kontakt, doch mit was für welchen: Wer sich als Ahnungsloser fast willkürlich im absurd schnell wachsenden Dschungeln aus Mobile-Spielen orientieren will, landet meist schnell bei öden Free-2-Play-Spielen – und schreibt das Medium ab.

Dabei wäre es gar nicht schwer, derart Abgeschreckte, absolute Neulinge oder Skeptiker an der Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, dass Spiele mehr sein können als monotones Bonbonschlichten und das in Boulevardmedien regelmäßig herbeigeschriebene "Killerspiel"-Gespenst. Dabei geht es nicht um Missionierung, sondern auch ein bisschen um Ehrenrettung: Wer selbst erkennt, dass das Medium Videospiel mehr zu bieten hat als gedacht, kann spielende Zeitgenossen ohne Vorurteilsbrille betrachten – und lernt nebenbei das vermutlich einflussreichste Unterhaltungsmedium des 21. Jahrhunderts doch noch kennen.

Aller Anfang ist einfach

Wer seinem gamesfernen Umfeld in Familie oder Kollegenschaft bei diesem Kennenlernen auf die Sprünge helfen will, sollte nicht zu ambitioniert loslegen. Niedrige Technikanforderungen, niedriger Preis, niedrige Einstiegshürden, das Fehlen einer Sprachbarriere und ein niedriger Zeitaufwand sind die Bedingungen dafür, dass sich auch wenig technikaffine ältere Semester, hartnäckige Verweigerer oder gar aus Mangel an Alternativen dem banalsten F2P-Trott verfallene Zeitgenossen dem Spielspaß öffnen. Die folgenden Spiele eignen sich besonders gut dafür – auch deshalb, weil sie zum Großteil auf Spielgeräten laufen, die heutzutage fast jede/r in der Hosentasche trägt.

Zur Erinnerung: Die folgenden Vorschläge – darunter auch einige Klassiker – sind für Menschen gedacht, die bislang kaum ein Spiel angefasst haben, und lassen sich wohl am besten per "Zwangsbeglückung" als Geschenk an den Mann oder die Frau bringen. Alternativ sind sie auch geeignet, dem ein oder anderen "Candy Crush"-Junkie als Substitut zu dienen. Es gibt so viele gute Spiele – zeigen wir sie doch auch jenen, die (noch) nicht spielen!