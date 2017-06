Ostapenko erste Finalistin der French Open

Lettin gewann Halbfinale der Geburtstagskinder gegen Bacsinzsky – Nun gegen Halep oder Pliskova

Paris – Die ungesetzte Jelena Ostapenko hat sich am Donnerstag als erste Spielerin für das Endspiel der mit insgesamt 36 Millionen Euro dotierten French Open qualifiziert. Die Lettin setzte sich im Halbfinale der Geburtstagskinder in Paris gegen die als Nummer 30 gesetzte Schweizerin Timea Bacsinszky nach 2:25 Stunden mit 7:6(4),3:6,6:3 durch. Ostapenko wurde am Spieltag 20, Bacsinzsky 28 Jahre alt.

Im Endspiel trifft Ostapenko, die als erste lettische Frau in einem Major-Halbfinale gestanden war, entweder auf Simona Halep (ROU-3) oder Karolina Pliskova (CZE-2). Die aus Riga stammende Spielerin ist mit dem Finaleinzug nun überhaupt Pionierin ihres Landes: In einem Grand-Slam-Finale ist auch bei den Männern noch kein Spieler aus Lettland gestanden. Sie wird sich vom 47. WTA-Rang erstmals in die Top 20 schieben und damit in Wimbledon schon gesetzt sein. (APA, 8.6.2017)