User-Reiseführer: Wohin in Istrien?

Istrien, die Halbinsel zwischen dem Golf von Triest und der Kvarner Bucht vor Rijeka, ist der Sehnsuchtsort vieler Österreicher. Kein Wunder, nur wenige Autostunden von der heimischen Grenze entfernt, bieten sich erholungshungrigen Reisenden zahlreiche Möglichkeiten, in wunderschöner Umgebung ein paar Tage im Schatten von Pinienbäumen zu liegen und aufs Mittelmeer zu schauen.

Am Meer ...

Entzückende Städtchen säumen die 440 Kilometer lange Küste der Region, die auf slowenischem, italienischem und – zum größten Teil – kroatischem Boden liegt. In Opatija machten schon die Groß- und Urgroßeltern vieler seinerzeit Urlaub, war das Seebad an der Kvarner Bucht doch bereits in Zeiten der Habsburgermonarchie beliebter Ferienort. Auf der anderen Seite Istriens lockt Piran mit seiner spitz aufs Meer zulaufenden Altstadt. Andere fahren lieber nach Rovinj, das mit den vorgelagerten Inseln auch zahlreiche Bade- und Ausflugsmöglichkeiten bietet und an dessen Hafenpromenade mit den über die Jahrhunderte glattpolierten Pflastersteinen man wunderbar entlangschlendern kann.

... und landeinwärts



Steht einem der Sinn nach Kultur, bietet sich ein Ausflug nach Pula an, wo das beeindruckend erhaltene Amphitheater, der Triumphbogen und der Augustustempel besichtigt werden können. Von hier ist es auch nur eine kurze Fahrt mit der Fähre. Und will man dem Trubel der Küste komplett entgehen, kann man auch im Hinterland von Istrien, der sogenannten kroatischen Toskana, mit ihren kargen Hügeln, uralten Bergdörfern, Olivenhainen und Flüssen einen entspannten Urlaub verbringen.

(aan, 12.6.2017)