Kiefer Sutherland mit Gitarre: Howdy, Jack Bauer!

Dass der Schauspieler Western kann, ist bekannt. Dass er Country spielt, ist relativ neu. Am Samstag gastiert er damit in Wien

Wien – Der Kuhhirte hat es Kiefer Sutherland angetan. Schon zu Beginn seiner Karriere spielte er in dem Neo-Western Young Guns, zuletzt gab er in Forsaken an der Seite seines Vaters Donald einen vom Leben gebeutelten Pistolero, der nur seine Ruhe will, dann aber in die Verlegenheit kommt, doch ein paar Ungustln mit Löchern ausstatten zu müssen. Paraderollen wurden das zwar keine, Sutherland wird eher mit der Figur des Jack Bauer in der TV-Serie 24 oder aktuell Designated Survivor identifiziert.

Doch privat ist er öfter Cowboy. Sutherland besitzt eine Ranch, züchtet Vieh und spielt Countrymusik. In dieser eher ungewohnten Rolle ist der kanadische Schauspieler am Samstag im Wiener Wuk zu erleben. Da greift er nicht zum Colt, sondern in die sechs Saiten seiner Westerngitarre.

Debütalbum "Down In A Hole"

Im Vorjahr hat er sein Debütalbum Down In A Hole veröffentlicht. Eine Zusammenarbeit mit seinem alten Haberer Jude Cole. Ohne höhere Ambitionen entstand aus einem privaten Vergnügen ein Album. Es präsentiert den Schauspieler ganz bei sich. Mit rauem Vortrag singt er über Whiskys, schmachtet Damen an oder meditiert über seinen besten Freund. Das ergibt zwar nicht die größte Kunst aller Tage, die Produktion kommt aber ohne Schnörkel und Ziertand aus, gibt Sutherlands Vortrag Platz, um sich zu entfalten. Der schunkelt gepflegt durch Songs wie I'll Do Anything oder gibt sich in einer Midtempo-Nummer wie Can't Stay Away leicht rockig.

Anderen Doppeltalenten wie Lyle Lovett oder gar einem Kris Kristofferson kommt er nicht nahe, diesen Ehrgeiz dürfte der 50-Jährige aber gar nicht haben. Er scheint die Musik als kreative Erholungspause zu verstehen, das Songschreiben als reflexives Vergnügen in seinem sonst wahrscheinlich nicht ganz stressfreien Leben. Kann man ruhig gelten lassen. (Karl Fluch, 9.6.2017)