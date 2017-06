"Vampyr" erscheint im November: Doktorspiele mit Blutsaugern

Rollenspiel versetzt in die Haut eines bestialischen Arztes

Das Vampir-Rollenspiel "Vampyr" des französischen Studios Dotnod ("Remember Me", "Life is Strange") erscheint nach mehrjähriger Entwicklung nun im November für Windows-PC, PS4 und Xbox One. Die Entwickler haben zu bevorstehenden Branchenmesse E3 einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht und weitere Einblicke in das Blutsauger-Game gegeben.

focus home interactive

Spanische Grippe

Das auf Basis der Unreal-4-Engine entwickelte Game versetzt ins London des frühen 20. Jahrhunderts und in die Rolle eines Arztes, der eben erst zum Vampir geworden ist. So gilt es, während die spanische Grippe das Volk niederstreckt, mit seinem Schicksal zu hadern und Entscheidungen über Leben und Tod jener zu treffen, denen man eigentlich helfen sollte.

Vampir wider Willen

Als Vampir wider Willen stellt man sich nicht nur seinem inneren Zerwürfnis, sondern mit übernatürlichen Kräften und selbst gebastelten Waffe auch zahlreichen Bestien. Je nachdem, ob man selbstlos unschuldiges Leben schützt oder der Gier nach Blut doch nicht widerstehen kann, entfalte sich den Entwicklern zufolge die individuelle Geschichte. (zw, 8.6.2017)