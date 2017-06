Life Ball am Samstag mit "Zeitreise"-Show und Sicherheitscheck

Organisator Gery Keszler kündigt weniger Promi-Hype und mehr Konzentration auf HIV/Aids an – Ticket für Eröffnungsshow nötig

Wien – Nach dem letzten Life Ball 2015 feiert das Charity-Event am Samstag im Wiener Rathaus sein Comeback. Unter dem Motto "Recognize the Danger" will Organisator Gery Keszler weg vom Promi-Hype und mehr Konzentration auf das eigentliche Thema lenken, nämlich HIV und Aids auszurotten. Zwar haben sich Stars angekündigt, diese agieren aber als Botschafter ihrer Aids-Hilfsorganisationen.

Etwa die britische Soulsängerin Joss Stone, die die Organisation Sentebale, die von Prinz Harry von Wales gegründet wurde, vertritt. Sentebale unterstützt Kinder, die von HIV/Aids betroffen sind, etwa das vom Life Ball unterstützte "Herd Boys Programme", wo junge Menschen Bildung erhalten und über HIV aufgeklärt werden. Model Naomi Campbell vertritt die Elton John Aids Foundation.

Grammy-Gewinnerin und Naomi Campbell

Der österreichische Starkoch Wolfgang Puck, der erst kürzlich mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt wurde, kommt mit seiner Frau Gelila, die vor sieben Jahren in ihrer Heimat Äthiopien die Dream For Future Africa Foundation gegründet hat. Das jüngste Projekt der Organisation ist ein HIV- und Aids-Präventionsprogramm, das anhand von Aufklärung, Tests und Zugang zu Informationen jungen Menschen die Chance bieten möchte, HIV-frei zu leben.

Ihr Kommen zugesagt haben auch Grammy-Gewinnerin Dionne Warwick und ihre Enkelin Cheyenne Elliott, die bereits im vergangenen Jahr beim "Celebration Concert" im Burgtheater aufgetreten sind. Die beiden landen Freitagfrüh mit dem Life-Ball-Flieger in Wien-Schwechat, aus dem auch die deutsche Sängerin Ute Lemper und Naomi Campbell steigen werden.

Moderation: Verena Scheitz und Conchita Wurst

Welchen Part die Künstler bei der Eröffnung übernehmen werden, ist noch ein Geheimnis. Die Show wird auf jeden Fall eine "Zeitreise", die mit einer Revue "wie im Hollywood der 30er-Jahre" enden wird, kündigte Keszler an. Eine Modeschau wird es nicht mehr geben. ORF-Moderatorin Verena Scheitz und Song-Contest-Gewinnerin Conchita Wurst werden durch den Abend führen.

Die Ballgäste müssen mit längeren Wartezeiten beim Eintritt rechnen, Besucher werden erstmals einem umfangreichen Sicherheitscheck unterzogen – eine Folge der Anschläge in Europa. Rucksäcke, spitze Gegenstände, mitgebrachte Getränkeflaschen, Waffen, Messer und andere Gegenstände, die Ballbesucher gefährden könnten, sind auf dem Gelände nicht erlaubt. Auch Regenschirme dürfen nicht mitgenommen werden, doch laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik sollte der Abend trocken und mild werden. Wer nur die Eröffnungsshow sehen möchte, braucht für den Zutritt heuer ein eigenes Ticket.

Ringsperren und der Tag danach

Der ÖAMTC empfiehlt die Anreise zum Rathausplatz mit den Öffis. Denn der Ring wird zwischen Operngasse und Schottengasse von 16 bis 18 Uhr, zwischen Schwarzenbergplatz und Schottengasse von 18 bis 21.30 Uhr und zwischen Operngasse und Schottengasse von 21.30 bis 1.30 Uhr gesperrt. Die Straßenbahnlinien 1, 2, 71 und D werden ab circa 16 Uhr kurzgeführt oder umgeleitet, die U-Bahn fährt die Station Rathaus normal an.

Am Samstag ist die Party jedoch noch nicht zu Ende. Heuer findet zum ersten Mal am Tag danach der "Life Ball Next Generation" statt, der die junge Zielgruppe ansprechen soll. Dafür öffnet das Rathaus am Sonntagnachmittag erneut seine Tore, um Jugendlichen ein für sie gestaltetes Programm mit internationalen DJs, Performern, Stars, Bloggern und Influencern zu bieten. (APA, 8.6.2017)