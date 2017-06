Sony senkt vorübergehend Preise von PS4, PS4 Pro und Games

Hersteller startet am Freitag die Rabattaktion "Days of Play"

Im Rahmend er Videospielmesse E3 lanciert Sony eine Rabattaktion für PS4-Konsolen und -Spiele. Das "Days of Play" genannte Angebot findet vom 9. Juni bis zum 17. Juni statt, wobei Download-Games und PS-Plus-Mitgliedschaften bis zum 21. Juni im Playstation Store vergünstigt werden. Allerdings nur solange der Vorrat reicht.

Bundles und Spiele

Wie viel günstiger die Produkte zu haben sein werden, verriet der Hersteller noch nicht. An der Aktion nehmen diverse Fach- und Onlinehändler teil. Das Angebot wird einer Aussendung Sonys zufolge beispielsweise PS4, PS4 Pro-Bundles mit "Horizon Zero Dawn" sowie ein VR-Paket bestehend aus PlayStation VR und "PS VR World" umfassen. Zudem werden einzelne Titel und Zubehörprodukte wie Controller und Headsets billiger angeboten.

Bereits Anfang der Woche kündigte Sony neue PS4-Modelle in Gold und Silber an. Diese werde hierzulande erst ab Juli erhältlich sein, in den USA sind sie Teil der "Days of Play"-Kampagne. (red, 8.6.2017)