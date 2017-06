SPÖ legt Gesetz für Gleichstellung bei Ehe vor

Gesundheitsministerin Rendi-Wagner hat ihren Vorschlag an Kurz und Brandstetter übermittelt

Wien – Der Zeitpunkt dürfte kein Zufall sein: Am Samstag findet in Wien der Life Ball statt, bei dem sich die Hauptstadt von ihrer toleranten Seite zeigen möchte. Dort haben die Ballgäste die Möglichkeit, (symbolisch) zu heiraten. Laut Gesetz ist das in Österreich aber nicht allen Menschen erlaubt. Homosexuelle Paare dürfen eine eingetragene Partnerschaft eingehen, nicht aber eine Ehe.

Das will Gesundheits- und Gleichstellungsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) nun ändern und hat am Donnerstag den Gesetzesvorschlag "Ehe gleich" an die schwarzen Regierungspartner, Vizekanzler Wolfgang Brandstetter und ÖVP-Chef Sebastian Kurz übermittelt – obwohl Kurz erst am Vortag im ORF-Interview erklärt hatte, dass er die geltenden Regelungen für "solide" halte.

Rendi-Wagner sieht das anders. Die Gesellschaft sei viel weiter als die Politik: "Die Zeit ist reif." Dieses Gesetz sei auch ein Maßstab dafür, wie die Gesellschaft mit Minderheiten umgehe.

Gesetz für eingetragene Partnerschaft würde entfallen

Für die rechtliche Gleichstellung müssten das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch und das Gesetz für die eingetragene Partnerschaft geändert werden – Letzteres würde durch ein Ehe-gleich-Gesetz entfallen.

Diskriminierungen würden durch den Gesetzesentwurf beseitigt, ist sich Bundesrat Mario Lindner (SPÖ) sicher. Dass Außenminister Kurz meint, es gebe keine Diskriminierungen, bewertet Lindner als "zynisch und als Verhöhnung von homosexuellen Menschen". Er hofft auf ein Einlenken des Regierungspartners, damit die Novelle noch in dieser Legislaturperiode in Begutachtung gehen kann.

Allerdings hat die SPÖ erst Mitte Mai bei einem gemeinsamen Fristsetzungsantrag von Grünen und Neos nicht mitgestimmt. Rendi-Wagner begründet das damit, dass es ohne ÖVP sowieso keine Mehrheit gegeben hätte. Diese will sie nun finden. (mte, 8.6.2017)