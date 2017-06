Entminungsdienst holte Kriegsgerät ab

Wien – In der Lobau ist am Mittwochnachmittag eine vergrabene Granate gefunden worden. Ein Forstaufseher stieß bei seinen Arbeiten in Wien-Donaustadt auf das Kriegsgerät, berichtete die Polizei. Die scharfe Artilleriegranate wurde vom Entminungsdienst des Bundesheeres abgeholt und vernichtet. Menschen waren durch die Aktion nicht gefährdet, hieß es. (APA, 8.6.2017)