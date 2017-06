Digitalradio vor neuer Hürde AKM – Sender zögern wegen Lizenzkosten

Kolportiert: Krisentreffen bei Medienbehörde – Keine Verpflichtungen der Sender mit Verweis auf AKM-Konditionen

Wien – Kommenden Montag endet die Ausschreibungsfrist für Digitalradio DAB+ österreichweit und in weiteren Regionen – in Wien gibt es seit drei Jahren einen Testbetrieb. Ausgeschrieben ist die technische Plattform für DAB+, also praktisch das Sendernetz. Doch potenzielle Betreiber stehen nun nach (noch unbestätigten) STANDARD-Infos – wieder einmal in letzter Minute – vor einer neuen, ernsten Hürde.

Nach den Infos zögern potenzielle DAB+-Senderbetreiber bisher, bei Plattformbetreibern Verpflichtungserklärungen über zehn Jahre Programm zu unterschreiben, begründet mit den Lizenzkosten für die AKM. Die berechneten sich nämlich nach den Einwohnern im Sendegebiet und nicht nach den tatsächlich erreichten Hörerinnen und Hörern, argumentieren sie. Für eine neue Technologie mit wenig Empfangsgeräten im Markt eine schwierige Bedingung.

Für einen bundesweiten Sender könnten nach den bisherigen Regelungen rund 440.000 Euro pro Jahr Lizenzgebühr anfallen, für Sender in Wien rund 165.000 Euro, diese Berechnungen kursieren jedenfalls unter Sendern.

Nach STANDARD-Infos soll es vor Montag Krisentreffen zum Thema mit der Medienbehörde KommAustria geben. Die KommAustria hat die technischen Plattformen für den Betrieb von DAB+ ausgeschrieben.

Bei der AKM hat DER STANDARD angefragt, die Position der Rechtevertreter wird so bald wie möglich ergänzt. (red, 8.6.2017)