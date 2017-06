Hinterseer wechselt von Ingolstadt zu Bochum

Vertrag bis 2019 – ÖFB-Stürmer: "VfL gehört zu den sehr guten Adressen im deutschen Fußball"

Bochum/Ingolstadt – Lukas Hinterseer wechselt nach Auslaufen seines Vertrags ablösefrei vom deutschen Bundesliga-Absteiger Ingolstadt zum Zweitligisten VfL Bochum. Der 26-jährige Offensivspieler unterzeichnete beim Neunten der abgelaufenen Saison einen Vertrag bis 2019.

"Der VfL gehört zu den sehr guten Adressen im deutschen Fußball, ein Verein mit einer langen Tradition und nahezu perfekten Rahmenbedingungen", sagte der zwölffache ÖFB-Teamspieler. Er könne sich mit der Art und Weise, wie beim VfL über Fußball gedacht wird und wie er gespielt werden soll, vollauf identifizieren. Bei Bochum stehen mit Dominik Wydra und Kevin Stöger zwei weitere ÖFB-Spieler unter Vertrag.

Hinterseer absolvierte in drei Jahren bei Ingolstadt 91 Spiele und brachte es auf 18 Tore. In der Bundesliga kam er 56-mal zum Einsatz, 28 Partien waren es in der Abstiegssaison, in der er dreimal traf. "Er ist ein gestandener Angreifer, der über internationale Erfahrung verfügt und den deutschen Fußball, auch in der zweiten Liga, kennt. Er ist körperlich robust, dabei schnell und im Angriff variabel einsetzbar", sagte VfL-Sportvorstand Christian Hochstätter. (APA, 8.6.2017)