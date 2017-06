Swaps waren für Salzburgs Bürgermeister Schaden "unheimlich"

Es habe keine Raus-Schaden-Vereinbarung zur Übertragung der Derivate gegeben, sagt Schaden im Prozess zum Finanzskandal

Salzburg – "Nicht schuldig", erklärte der Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) eingangs seiner Vernehmung am dritten Verhandlungstag. Im Zentrum des Prozesses steht die Übertragung von sechs negativ bewerteten Swaps von der Stadt an das Land Salzburg vor zehn Jahren. Schaden, Ex-Finanzlandesrat Othmar Raus (SPÖ) und mehreren Beamten wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Beitrag zur Untreue vorgeworfen. Die ehemalige Budgetreferatsleiterin des Landes, Monika Rathgeber, und ihr Mitarbeiter sind wegen Untreue angeklagt.

Schaden blieb am Donnerstag bei seinen bisherigen Ausführungen. Kurz angebunden antwortete er auf die Fragen der Vorsitzenden Richterin Anna-Sophia Geisselhofer.

Eingangs schilderte Schaden seinen konservativen Zugang zur Finanzpolitik. "Mein Ziel war nie Abenteuer." In einem Rechnungshofbericht sei der Stadt dann aber empfohlen worden, Fremdwährungskredite aufzunehmen und Zinstauschgeschäfte zu tätigen. "Das ist ja auch eine Zeitlang gutgegangen." Man habe sich rund 1,3 Millionen Euro an Zinsen erspart. Gleichzeitig betonte Schaden, dass jedes Geschäft vom Gemeinderat abgesegnet wurde.

Sparkassa statt Aktien

2007 habe es dann erste Anzeichen gegeben, dass sich die Zinslandschaft verschlechtern könnte. Er habe daher einen Statusbericht in Auftrag gegeben. "Aus, Schluss. Wir steigen aus", habe er dann gesagt. Die Stadt habe auch nicht die nötigen Personalressourcen gehabt. "Mir war das zu riskant. Generell war mir das Instrument der Swaps nicht geheuer", sagte Schaden. "Warum wollten Sie aussteigen", fragte die Richterin nach. "Weil es mir unheimlich war. Ich bin eher der Typ, der sein Geld zur Sparkassa bringt, anstatt es in Aktien anzulegen."

In einer Ressortbesprechung habe er den Auftrag gegeben, alle Möglichkeiten zu prüfen: einen Ausstieg, Klagen gegen Banken und eine Übernahme durch das Land. Der Statusbericht habe sich dann insofern erübrigt, als angedeutet wurde, das Land sei an einer Übernahme des Portfolios interessiert. "Als ich vom Urlaub zurückgekommen bin, wurde mir die zuvor angekündigte Mitteilung bestätigt, dass das Land unser kleines Portfolio übernehmen will mit der Begründung, es passe gut beim Land rein", sagte Schaden. Am 11. September habe er dann die Papiere unterschrieben.

Keine politische Vereinbarung

Auch auf mehrere Nachfragen von Richterin Geisselhofer kamen von Schaden immer wieder dieselben Antworten. Es habe keine politische Vereinbarung gegeben. Er habe mit dem damaligen Landesrat Raus lediglich am Rande einer Veranstaltung gesprochen, die Beamten sollten sich das Derivatthema ansehen. Ein Ergebnis dieses Beamtengesprächs sei aber nicht vorweggenommen worden. "Wir haben ein enges, gutes, freundschaftliches Verhältnis. Aber er hat mir finanziell nichts geschenkt, auch bei den Finanzausgleichsverhandlungen", betonte Schaden. Auch ein Gespräch mit der damaligen Landeshauptfrau Gabi Burgstaller (SPÖ) über die Derivatübernahme habe es nicht gegeben.

Die erstangeklagte ehemalige Budgetreferatsleiterin Rathgeber verfolgte Schadens Einvernahme sichtlich amüsiert. Zurückgelehnt und mit verschränkten Armen grinste sie bei der Befragung durch die Richterin und musste hin und wieder ein Lachen unterdrücken. Nach Schadens Befragung soll am Donnerstag auch noch der ehemalige Landesrat Raus einvernommen werden. Für Freitag ist schließlich die Befragung des ehemaligen Finanzabteilungsleiters des Landes, Eduard Paulus, geplant. (Stefanie Ruep, 8.6.2017)