Mehr Platz für Ihre Server im modernsten Rechenzentrum Wiens!

next layer verdoppelt die Rechenzentrumsfläche am Standort e-shelter Wien

Als einer der führenden österreichischen Internet- und Infrastruktur-Anbieter erweitert next layer seine Rechenzentrumsfläche bei e-shelter Wien. "Die sehr positive Geschäftsentwicklung von next layer verlangt nach laufenden Investitionen in die Infrastruktur, auch an diesem Standort" sagt Georg Chytil, Geschäftsführer von next layer.

e-shelter ist derzeit der modernste Rechenzentrumsstandort in Österreich und speziell für Kunden mit hohen Leistungsdichten konzipiert. Der Standort im Süden Wiens ist mehrfach redundant an das Netzwerk von next layer angebunden und bietet unseren Kunden mehrere 100 Gigabit an Kapazität für Standortvernetzungen oder die direkte Anbindung ans Internet.

Zertifizierungen wie ISO 27001, ISO 50600/50001 und ISO 90001 sind für ein Datacenter in dieser Klasse (Tier III) selbstverständlich, aber auch PCI-DSS für Finanzdienstleister, Payment- und Shopbetreiber stellen bei diesem Colocation-Standort kein Problem dar.

Hochverfügbarkeit in allen Größen

Bereitgestellt werden beidseitig zugängliche 19" Racks mit redundanter Stromversorgung und Klimatisierung, beginnend beim schließfachgroßen quad-Cabinet. Skalierung und Wachstum sind über half- und full-Cabinet bis zu dedizierten abgetrennten Bereichen (Cages) möglich. Zu Wartungszwecken oder für den Ausbau ist der Zutritt für Sie jederzeit möglich – oder Sie übergeben die Betriebsführung (oder Teile davon) an die Spezialisten von next layer.

Neben den reinen Colocation- und Internet-Dienstleistungen werden an diesem Standort auch Cloud Services (Infrastruktur- und Backup as a Service) und Betriebsführungsservices von next layer erbracht.

Vorteile

Infrastruktur höchster Qualität – Zuverlässigkeit

Skalierbarkeit – Zukunftssicherheit

Auf den Betrieb als Datacenter optimiert – Kosteneffizienz

Direkte Anbindung an den next layer Backbone – unlimitierte Bandbreite

Hoher Zertifizierungsgrad – Compliance-Themen bereits gelöst

Hohe Servicequalität – Betriebssicherheit

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns!

fon: +43 5 1764-0

e: sales@nextlayer.at

web: www.nextlayer.at