Indien: Dutzende Tote nach gewaltiger Explosion in Feuerwerksfabrik

Fabrikbesitzer geflüchtet – Ermittlungen wegen Totschlags

Neu-Delhi – Bei einer Explosion in einer Fabrik für Feuerwerk in Indien sind mindestens 25 Arbeiter ums Leben gekommen. Weitere fünf Menschen trugen Verbrennungen und Rauchgasvergiftungen davon, wie der Polizeichef des Bezirks Balaghat im Zentrum des Landes, Amit Sanghi, am Donnerstag auf Anfrage mitteilte.

Die Explosion am Mittwochabend (Ortszeit) sei so gewaltig gewesen, dass sie fünf Kilometer entfernt zu hören gewesen sei. Den anschließenden Brand bekämpften Feuerwehrleute über Stunden. Sanghi zufolge hatte womöglich ein weggeworfener Zigarettenstummel die Katastrophe verursacht. Der Fabrikbesitzer sei geflüchtet. Gegen ihn werde wegen Totschlags ermittelt. (APA, 8.6.2017)