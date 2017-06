Impfung in Apotheken: Ärztekammer winkt ab

Die Ärztekammer spricht sich gegen die Impfungen in Apotheken aus und führt Patientensicherheit und Hygiene ins Feld

Eine kürzlich von der Apothekenkammer geforderte Impfberechtigung für Apotheker stößt bei der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) auf Ablehnung. ÖAK-Präsident Artur Wechselberger hält den Vorstoß für nicht sinnvoll. Als Begründung nennt er von Ärzten bereitgestellte Qualitätsstandards im Sinne der Patientensicherheit.

Gleichzeitig betont Wechselberger die Wichtigkeit eines gemeinsamen Einsatzes von Apothekern und Ärzten in der Überzeugungsarbeit, was die Vorteile von Schutzimpfungen betreffe. "Ursache der teils niedrigen Durchimpfungsraten ist ja nicht ein Mangel an Impfärzten, sondern die Skepsis und Impfmüdigkeit in der Bevölkerung", sagte der ÖÄK-Präsident. Diesen Vorbehalten müsse man mit vereinten Kräften entgegentreten, wie es bereits geschehe. Impfungen durch Nicht-Ärzte würden hingegen den Qualitätsstandard gefährden, ohne die Durchimpfungsraten zu erhöhen.

Unumgänglich sei bei Impfungen etwa ein entsprechend hygienisches Umfeld. Auch dürfe eine Impfung nur erfolgen, nachdem der Arzt die Impftauglichkeit im Zuge einer Untersuchung festgestellt und den Patienten über mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt habe. "Und schließlich müssen sich die Patienten auch darauf verlassen können, dass ihnen im Fall einer Nebenreaktion auf den Wirkstoff adäquat geholfen wird", so Wechselberger. (APA, 8.6.2017)