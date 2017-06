Kroatische Lokalwahl: Spongebob "eigentlicher Sieger" in Split

Die Neuauszählung ungültiger Wahlzettel ändert nichts am Wahlergebnis: Viele Bürger haben aus Protest für die Zeichentrickfigur gestimmt

Split – In der kroatischen Adriametropole Split hat die Neuauszählung ungültiger Wahlzettel nichts am Sieg des HDZ-Kandidaten Andro Krstulović Opara bei der Bürgermeisterwahl geändert. Angesichts der großen Zahl ungültiger Stimmen wurde jedoch die Zeichentrickfigur Spongebob (Schwammkopf) zum eigentlichen Sieger erklärt, da dieser Name auf vielen ungültigen Stimmzetteln aufgetaucht war.

Spongebob habe sich ein enges Rennen mit dem lokalen Fußballklub Hajduk Split geliefert, scherzte der Vorsitzende der städtischen Wahlkommission, Goran Čolak, laut Medienberichten nach der Neuauszählung am Dienstag.

Fast zehn Prozent der Wahlzettel waren bei der Stichwahl ungültig. Die Wähler schrieben darauf ihre eigenen Kandidaten, darunter Sängerinnen und Starlets, aber auch immer wieder Schimpfwörter, berichteten die Medien. Die ungewöhnlich große Zahl von ungültigen Wahlzetteln wird als Ausdruck des Protests gedeutet.

5.451 ungültigen Wahlzettel

Die Beschwerde des zweitplatzierten Kandidaten Željko Kerum, der eine Neuauszählung der ungültigen Wahlzettel gefordert hatte, wurde am Mittwoch abgewiesen. Von den 5.451 ungültigen Wahlzetteln, die am Dienstag neu ausgezählt wurden, wurden nur 110 für strittig erklärt. Die Wahlkommission der Gespanschaft Split-Dalmatien erklärte davon 51 für ungültig, 27 Stimmen schrieb sie Kerum und 32 Krstulović Opara zu.

Kerum, von 2009 bis 2013 Bürgermeister von Split, hatte die Wahl am Sonntag um fast 1.100 Stimmen verloren, wollte sich aber auch nach der Neuauszählung nicht geschlagen geben. Mehr als 1.000 Wahlzettel seien umstritten, erklärte er und warf der HDZ Wahlbetrug vor. Er forderte eine grafologische Untersuchung der Stimmzettel, ob sie nachträglich verändert wurden.

Spongebob will nach seinem Wahlerfolg offenbar dauerhaft in die Politik einsteigen. Seine Anhänger eröffneten einen Twitter-Account unter seinem kroatischen Namen "Spuzva Bob", auf dem er die politische Krise im Land kommentieren will. "Ich bedanke mich bei den Bürgern von Split, dass sie mein Programm erkannt haben. Ich kündige meine Kandidatur für den kroatischen Regierungschef unter dem Motto 'Krabbenburger für alle' an", lautete seine erste Nachricht. (APA, 8.6.2017)