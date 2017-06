NBA: Golden State Warriors vor Titelgewinn

118:113-Auswärtssieg in Spiel drei bei den Cleveland Cavaliers – nun 3:0-Führung in Finalserie

Cleveland (Ohio) – Die Golden State Warriors stehen vor dem Gewinn der Meisterschaft in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Die Kalifornier gewannen am Mittwoch (Ortszeit) auch das dritte Spiel der Finalserie gegen die Cleveland Cavaliers – diesmal auswärts in einem hart umkämpften Match mit 118:113 (67:61).

In der "best-of-seven"-Serie steht es nun 3:0 für die Warriors, denen nur mehr ein Sieg zum Titelgewinn fehlt. Spiel vier geht am Freitagabend (Ortszeit) erneut in Cleveland in Szene. Der gastgebende Titelverteidiger rund um Superstar LeBron James ist dann bereits zum Siegen "verdammt". (APA; 8.6.2017)