Kanada rüstet auf

Militärausgaben werden um 70 Prozent in zehn Jahren erhöht

Ottawa – Kanada will seine Militärausgaben in den kommenden zehn Jahren deutlich anheben. Bis 2027 soll der Verteidigungsetat um rund 70 Prozent auf 32,7 Milliarden kanadische Dollar (rund 21,5 Milliarden Euro) steigen, wie Verteidigungsminister Harjit Sajjan am Mittwoch in Ottawa mitteilte.

"Wenn wir unsere Rolle in der Welt ernst nehmen, müssen wir die Investitionen in unser Militär ernst nehmen. Und das machen wir." Unter anderem soll die Zahl der Soldaten und Reservisten steigen und neue Ausrüstung angeschafft werden.

US-Präsident Donald Trump hatte alle NATO-Mitglieder zuvor aufgefordert, ihre Verteidigungsausgaben zumindest auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts hochzuschrauben. Derzeit liegt Kanada deutlich darunter. (APA, 8.6.2017)