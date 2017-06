Morgen-Update für Donnerstag, 8.6.2017: Ex-FBI-Chef Comey, Kritik an Vollverschleierungsverbot und Neuseeland Reise

Guten Morgen! Hier die wichtigsten Nachrichten des Tages

[International] Ex-FBI-Chef James Comey: Trump wollte Einstellung von Flynn-Ermittlungen

Nordkorea feuerte wieder mehrere Raketen ab

[Inland] Van der Bellen hält Vollverschleierungsverbot für "kein gutes Gesetz"

Bildungsreform: Kurz präferiert Beschluss mit FPÖ

[Panorama] 70-Jährige erlitt bei Kuh-Attacke in Tirol tödliche Verletzungen

[Reisen] Neuseeland: Reisen in die Heimat der Hobbits boomen

Die Flops der Produkte: Das "Museum of Failure" hat in Schweden eröffnet

[Wissenschaft] Marokko: Älteste Homo-sapiens-Fossilien entdeckt

[Gesundheit] Das Buch "Ebbe & Blut" widmet sich einem tabuisierten Thema – der Menstruation

[Tennis] Sensationell: Thiem eliminiert Djokovic und zieht ins Halbfinale der French Open ein

[Wetter] Am Donnerstag geht es vielerorts mit strahlendem Sonnenschein in den Tag, nur im Klagenfurter Becken sowie in der Mur-Mürz-Furche halten sich anfangs mitunter Hochnebelfelder. 20 bis 28 Grad



[Zum Tag] Am 8. Juni erfand Julius Maggi die nach ihm benannte Maggi-Würze, die damals als preiswerter Ersatz für Fleischextrakt galt.