T-Mobile: Keine Anonymität bei Wertkarte mit Roamingvorteilen

Mobilfunker schränkt als erster Konzern die Anonymität bei Wertkarten ein, obwohl er dies nicht müsste

Wer mit seiner Wertkarte von T-Mobile die neuen Roaming-Vorteile in Anspruch nehmen will, muss bei deren Erwerb seine Identität beweisen. Das berichtet die OE1-Sendung "Help". Gesetzlich ist dieser Identitätsnachweis für Mobilfunker nicht verpflichtend. A1 und "3" sollen derzeit keine Pläne für derartige Regelungen haben. Wertkarten ohne Roaming-Vorteile sind bei T-Mobile weiterhin anonym erhältlich.

Sicherheitsgründe

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hatte in den vergangenen Monaten mit Verweis auf Sicherheitsgründe für eine Abschaffung anonymer Wertkarten plädiert. Ein derartiges Gesetz dürfte aber vor den Nationalratswahlen nicht mehr beschlossen werden. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen den Regierungsparteien, in der Telekombranche erwartet man sich aber keine rechtzeitige Einigung.

Deutschland prescht vor

In Deutschland sind anonyme Wertkarten ab 1. Juli Geschichte. Datenschützer sehen die Sinnhaftigkeit der Regelung skeptisch. So könnten Sim-Karten etwa weiterverkauft werden, außerdem könnten sie mit gefälschten Dokumenten erworben werden. (red, 7.6.2017)