Remus Sebring erwarb knapp 25 Prozent an steirischem Start-up ATT

Auspuff-Spezialisten mit Minderheitsbeteiligung an Wärme-Spezialist aus Dobl

Die steirische Remus Sebring Gruppe hat eine Minderheitsbeteiligung am Start-up Advanced Thermal Technologies GmbH (ATT) erworben. Das teilten die Unternehmen in einer Aussendung mit. Laut Firmenbuch halten die Voitsberger Auspuff-Spezialisten nun knapp 25 Prozent der ATT-Anteile. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, hieß es am Mittwoch auf Nachfrage.

Die ATT wurde 2014 von den Geschäftsführern Christian Kussmann und Peter Oberauer gegründet und stellt Systeme zur Verbesserung des Thermalmanagements auf Basis neuer Technologien her. Das Unternehmen mit Sitz in Dobl bei Graz bietet etwa Infrarotheizungen für den Fahrzeuginnenraum, Defogging-Systeme für LED-Scheinwerfer, PTC-Wärmetauscher oder thermische Kontrollsysteme zur Leistungsoptimierung von Batterien für Elektrofahrzeuge an.

Serienlieferant für Selective Catalytic Reduction-Tankheizungen

Den Durchbruch habe ATT laut eigenen Angaben im Vorjahr mit der Nominierung als Serienlieferant für Selective Catalytic Reduction-Tankheizungen zur Verbesserung der Abgasreinigung in Dieselfahrzeugen geschafft. Neben der Kernbranche "Automotive" habe sich das junge Unternehmen auch in den Bereichen Aerospace, Railway und Marine etablieren können, hieß es in der Aussendung.

"Die strategische Investition von Remus Sebring eröffnet der ATT neue Marktzugänge, gerade im für uns so wichtigen Premium-Bereich der Automobilhersteller, wo neue Technologien zuerst eingesetzt werden. Wir erwarten uns von dieser Allianz eine zusätzliche Beschleunigung des Wachstums", so Technikchef Kussmann. Oberauer verweist auf wirtschaftliche Vorteile: "Der Einstieg eines etablierten Players aus der Automobilindustrie sichert die Kapitalbasis unseres jungen Unternehmens langfristig ab und ermöglicht Synergien, die wir als Start-up sonst nicht hätten."

Effizientes Thermalmanagement

Remus Sebring-Vorstand Stephan Zöchling sagte: "Effizientes Thermalmanagement wird in der Automobilindustrie immer mehr zu einer wettbewerbsentscheidenden Kompetenz. So führen das Downsizing der Motoren bei gleichzeitig höheren Leistungen sowie verschärfte Abgasnormen zu immer höheren Temperaturen im Abgasstrang, was Hersteller vor große Herausforderungen stellt. Mit ATT haben wir nun einen Partner an Bord, der sich dem Thermalmanagement im Fahrzeug auf höchstem Niveau verschrieben hat und über einzigartige Technologien in diesem Bereich verfügt."

Die Remus Sebring Gruppe verfolge seit der mehrheitlichen Übernahme durch Hans Peter Haselsteiner und Stephan Zöchling eine ambitionierte Wachstumsstrategie mit gezielten Zukäufen, so das Unternehmen. (APA, 7.6. 2017)