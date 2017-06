E3 2017: Alle Live-Streams und Termine im Überblick

wirspielen

Dienstag, 13. Juni, 3:00 Uhr: PlayStation

Sony scheint auch 2017 wieder mehr Ankündigungen als Release-Fenster zu haben. Zu den erwarteten PS4-Blockbustern gehören "God of War", "Days Gone", "Detroit: Become Human", "Uncharted: The Lost Legacy" und "Spider-Man". Und vielleicht gibt es ja auch einen weiteren Gänsehauttrailer zu "The Last of Us: Part 2"? Bitter nötig wäre zudem frische und herausragende Kost für PlayStation VR. Die Mutanten von "Resident Evil 7" sind bei uns mittlerweile schon dreimal gestorben.