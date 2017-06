Nach Angaben der Armee

Rangun – Ein Militärflugzeug mit 116 Insassen wird seit Mittwoch in Myanmar vermisst. Die Maschine sei auf dem Weg von der südlichen Stadt Myeik in die Metropole Rangun gewesen, als plötzlich gegen 13.35 Uhr (09.05 Uhr MESZ) der Kontakt abgebrochen sei, erklärte das Büro des Generalstabschefs. Nach Angaben eines Flughafenvertreters waren 105 Passagiere und elf Besatzungsmitglieder an Bord der Maschine. (APA, 7.6.2107)