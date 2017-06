Nova Rock setzt auf verstärkte Kontrollen auf Festivalgelände

Größere Taschen und Rucksäcke sind auf dem Kerngelände zwar verboten, Festivalintendant Tatar will aber "definitiv in keine Panik verfallen"

Nickelsdorf/Jois – Beim Nova Rock in Nickelsdorf wird es heuer verstärkte Kontrollen geben. Bei den Zugangsschleusen zu den Bühnen werde das Personal aufgestockt und sorgfältig kontrolliert, gab Festivalintendant Ewald Tatar am Mittwoch bekannt. Größere Taschen und Rucksäcke sind auf dem Kerngelände heuer verboten, auch Metalldetektoren werden bei den Schleusen zum Einsatz kommen.

Deshalb sei mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Bauch- und kleine Umhängetaschen sollen auf dem Bühnengelände erlaubt bleiben. Tatar erinnerte außerdem daran, dass der Einsatz von Drohnen auf dem Festivalgelände verboten sei. Sicherheit sei momentan das Hauptthema, man werde aber "definitiv in keine Panik verfallen".

"Unbeschwertes Festival"

Aufgrund der aktuellen Sicherheitslage sei das Sicherheitskonzept ausgebaut worden, sagte Neusiedls Bezirkshauptfrau Birgit Lentsch. Bei den Einfahrten zum Festivalgelände werde videoüberwacht, auch der Bandausgabebereich soll verstärkt überwacht werden. "Die Gäste sollen ein unbeschwertes Festival erleben, und im Hintergrund wird die Behörde mit den Einsatzorganisationen, dem Veranstalter samt seinem Sicherheitsdienst für die Sicherheit sorgen", so Lentsch.

Mehr als 120 Polizisten sollen jeden Tag auf dem Festivalgelände sein, teilweise auch mit Langwaffen. An der Schnittstelle zum Caravan- und zum Campingbereich werde eine eigene Polizeidienststelle eingerichtet, die rund um die Uhr besetzt ist. In einem Behördencontainer werden zudem bis zu zehn Mitarbeiter an Ort und Stelle sein.

Großaufgebot

Der Veranstalter wird jeden Tag 600 Ordner einsetzen, das Rote Kreuz wird mit rund 120 Notärzten und Sanitätern vertreten sein, die Feuerwehr mit rund 200 Mitgliedern. "Wir können versichern, dass wir alles Menschenmögliche tun werden, um einen reibungslosen und sicheren Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten", sagte Lentsch. Die Zahl der Einsatzkräfte liege "bei weitem" über dem, was für ein Festival normal notwendig wäre, meinte Tatar.

Beim Nova Rock werden heuer an die 200.000 Besucher erwartet. Erstmals geben wird es den "Zauberwald", einen kleinen Wald auf dem Green-Camping-Gelände. Das Green Camping ist laut Tatar bereits ausverkauft, ebenso das Zelthotel und das Glamour Camping. Der Trend zum gehobeneren Campen soll in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Das im Vorjahr erstmals eingesetzte bargeldlose Bezahlsystem hat sich laut Tatar bewährt. Das Festival findet von 14. bis 17. Juni statt, Headliner sind Linkin Park, Green Day und System of a Down. (APA, 7.6.20017)