Firmen orten hohen Bedarf bei digitaler Kompetenz

Als besonders wichtig wird offenbar das Thema IT- und Datensicherheit eingeschätzt

Lebenslanges Lernen wird von Unternehmen als sehr wichtig eingeschätzt – besonders im Bereich digitale Kompetenzen. Das zeigt eine Befragung on Makam Research. Die Studie wurde im Auftrag der "Plattform für berufsbezogene Erwachsenenbildung" (PbEB), ein Zusammenschluss von Bildungsanbietern, in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wurden am Mittwoch im Rahmen des "Tages der Weiterbildung" präsentiert. 90 Prozent der Firmen sehen demnach großen Bildungsbedarf bei digitaler Kompetenz.

Fast jedes fünfte der 500 befragten Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern will in diesem Jahr mehr in Weiterbildung investieren als im Vorjahr, nur fünf Prozent kürzen bei diesem Ausgabenposten. Eine wichtige Rolle in der Weiterbildung spiele dabei das Thema Digitalisierung, vor allem in den Bereichen IT- und Daten-Sicherheit.

Jeder zweite gut vorbereitet

Bei der Digitalisierung sieht sich mehr als die Hälfte aller Betriebe zumindest gut auf die Anforderungen vorbereitet (neun Prozent "sehr gut", 42 Prozent "gut"). Vier Prozent der Firmen fühlt sich nur "genügend" gerüstet, ein Prozent "nicht genügend".

Beinahe 60 Prozent glauben, dass durch digitale Technologien die Qualität der Arbeitsleistung steige sowie sich die Datensicherheit verbessern werde. Außerdem sind knapp zwei Drittel der Unternehmen überzeugt, dass die Digitalisierung positive Auswirkungen auf die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens haben werde. Die digitale Kompetenz der Mitarbeiter ist besonders für Unternehmen im Bereich EDV und IT sowie im Rechnungswesen wichtig. (red, 7.6.2017)