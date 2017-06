Roman Wallner setzt Karriere in Grödig fort

35-jähriger Stürmer kehrt zu den Salzburgern für ein zweites Engagement zurück

Grödig – Der ehemalige Fußball-Teamspieler Roman Wallner setzt seine Karriere bei Regionalligist SV Grödig fort. Der Verein, der den Aufstieg in die Erste Liga anstrebt, gab am Mittwoch die Verpflichtung des 35-jährigen Stürmers bekannt.

Wallner, mit Austria (2005/06) und Salzburg (2009/10 und 2011/12) dreifacher Meister, hat in den Saisonen 2014/15 und 2015/16 für Grödig in der Bundesliga gespielt und in 40 Spielen 6 Tore erzielt. Seit vergangenem Sommer war der Angreifer vereinslos. (APA, 7.6.2017)